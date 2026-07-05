Für das Finale des «Blick Check» testet Reto die Zentralschweizer Bergwirtschaft zur Alpgschwänd. Die Aussicht kritisiert er dabei ordentlich, was Donnschtig-Jass-Schiedsrichterin Sonia Kälin gar nicht gefällt.

Schon bei der Bewertung des Panoramas muss Donnschtig-Jass-Schiedsrichterin Sonia Kälin eingreifen: Reto Scherrer ist ihr nämlich zunächst sichtlich zu streng. Ob er sich schlussendlich zu einer höheren Punktzahl hinreissen lässt, siehst du oben im Video.

Und jetzt bist du dran. Welche Bergbeiz hat deiner Meinung nach den Sieg beim «Blick Check» verdient? Gib jetzt deine Stimme im Voting ab.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an. Anmelden

Noch unsicher? Dann schau dir jetzt Retos Tests aller Finalisten an:

Doch damit nicht genug!

Unter allen Teilnehmenden verlosen wir eine Übernachtung in einer Juniorsuite mit Halbpension für zwei Personen im Relais & Châteaux Hotel Doldenhorn in Kandersteg BE im Wert von 700 Franken sowie ein Essen in der besten Bergbeiz der Deutschschweiz inklusive Anreise.



Relais & Châteaux Hotel Doldenhorn Im idyllischen Kandersteg, am Rand des UNESCO-Welterbes Jungfrau-Aletsch, begrüsst Familie Maeder seine Gäste im Relais & Châteaux Hotel Doldenhorn. Im Sommer beginnt die Natur direkt vor der Tür: Wanderwege, Bergseen und alpine Landschaften laden zum Entdecken ein, während Pool, Sauna, Bäder und Ruhebereiche für Erholung sorgen. Geschmackvoll eingerichtete Zimmer, herzliche Gastfreundschaft und eine feine Küche stärken Körper und Geist. Gleich gegenüber vom Hotel serviert das historische Restaurant Ruedihus typische Schweizer Spezialitäten. Im idyllischen Kandersteg, am Rand des UNESCO-Welterbes Jungfrau-Aletsch, begrüsst Familie Maeder seine Gäste im Relais & Châteaux Hotel Doldenhorn. Im Sommer beginnt die Natur direkt vor der Tür: Wanderwege, Bergseen und alpine Landschaften laden zum Entdecken ein, während Pool, Sauna, Bäder und Ruhebereiche für Erholung sorgen. Geschmackvoll eingerichtete Zimmer, herzliche Gastfreundschaft und eine feine Küche stärken Körper und Geist. Gleich gegenüber vom Hotel serviert das historische Restaurant Ruedihus typische Schweizer Spezialitäten.

Der «Blick Check» läuft bis zum 23. Juli. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.

Das ist der «Blick Check»! Vom Cordon bleu über das Hoflädeli bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». Vom Cordon bleu über das Hoflädeli bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». Mehr zum «Blick Check»