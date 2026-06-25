Was macht den Charme einer Bergbeiz aus? Diese Frage schickt Reto ins Zürcher Oberland zum Gasthaus Alp Scheidegg. Dort trifft er GastroSuisse Präsident Beat Imhof, der natürlich genau weiss, welche Kriterien eine Beiz zum Bijoux machen.

Cordon bleu testen kann Reto Scherrer. Aber worauf muss er bei einer Bergbeiz achten? Zum Glück kommt ihm der oberste Beizer der Schweiz, Beat Imhof, hier mit klaren Antworten zu Hilfe. Welche Kriterien eine Bergbeiz erfolgreich machen, siehst du oben im Video.

Kennst du eine Beiz, die sich die Bestnote holt? Dann stimme jetzt für deinen Favoriten ab und schicke deine Lieblings-Bergbeiz ins Finale.

Bis zum 28. Juni hast du Zeit, um für deine Lieblings-Bergbeiz abzustimmen. Die vier regionalen Gewinner treten im grossen Finale gegeneinander an. Unser Bergbeizen-Tester Reto Scherrer prüft sie persönlich. Gemeinsam mit seiner Bewertung entscheidest du, wer den Titel «Beste Bergbeiz der Deutschschweiz» gewinnt.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an. Anmelden

Bitte melde dich für eine Teilnahme an. Anmelden

Bitte melde dich für eine Teilnahme an. Anmelden

Bitte melde dich für eine Teilnahme an. Anmelden

Doch damit nicht genug!

Unter allen Teilnehmenden verlosen wir eine Übernachtung in einer Juniorsuite mit Halbpension für zwei Personen im Relais & Châteaux Hotel Doldenhorn in Kandersteg BE im Wert von 700 Franken sowie ein Essen in der besten Bergbeiz der Deutschschweiz inklusive Anreise.



Relais & Châteaux Hotel Doldenhorn Im idyllischen Kandersteg, am Rand des UNESCO-Welterbes Jungfrau-Aletsch, begrüsst Familie Maeder seine Gäste im Relais & Châteaux Hotel Doldenhorn. Im Sommer beginnt die Natur direkt vor der Tür: Wanderwege, Bergseen und alpine Landschaften laden zum Entdecken ein, während Pool, Sauna, Bäder und Ruhebereiche für Erholung sorgen. Geschmackvoll eingerichtete Zimmer, herzliche Gastfreundschaft und eine feine Küche stärken Körper und Geist. Gleich gegenüber vom Hotel serviert das historische Restaurant Ruedihus typische Schweizer Spezialitäten. Im idyllischen Kandersteg, am Rand des UNESCO-Welterbes Jungfrau-Aletsch, begrüsst Familie Maeder seine Gäste im Relais & Châteaux Hotel Doldenhorn. Im Sommer beginnt die Natur direkt vor der Tür: Wanderwege, Bergseen und alpine Landschaften laden zum Entdecken ein, während Pool, Sauna, Bäder und Ruhebereiche für Erholung sorgen. Geschmackvoll eingerichtete Zimmer, herzliche Gastfreundschaft und eine feine Küche stärken Körper und Geist. Gleich gegenüber vom Hotel serviert das historische Restaurant Ruedihus typische Schweizer Spezialitäten.

Der «Blick Check» läuft bis zum 23. Juli. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.

Das ist der «Blick Check»! Vom Cordon bleu über das Hoflädeli bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». Vom Cordon bleu über das Hoflädeli bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». Mehr zum «Blick Check»