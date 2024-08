So reagieren die Nati-Fans auf den Sommer-Rücktritt

So reagieren die Nati-Fans auf den Sommer-Rücktritt

1/6 Yann Sommer tritt aus der Schweizer Nationalmannschaft zurück.

Ütopya Kara Praktikantin Community

Yann Sommer hat sich entschieden: Nach zwölf Jahren als Rückhalt der Schweizer Nationalmannschaft tritt der 35-jährige Torhüter zurück. Bereits letzte Woche wurde bekannt, dass Gregor Kobel (26) seine Nachfolge als neue Nummer 1 antreten wird. Heute bestätigte Sommer seinen Rücktritt persönlich auf Instagram und an einer Pressekonferenz.

Der Rücktritt fällt Sommer nicht leicht: «Ich werde die Kabine vermissen, die Momente mit den Jungs, das Singen der Nationalhymne, das Feiern mit den Fans. Doch es ist jetzt der richtige Moment, um dieses Kapitel abzuschliessen.»

Gemischte Reaktionen aus der Blick-Community

Der Rücktritt von Sommer sorgt in der Blick-Community für gemischte Gefühle. Einige Leser bedauern seinen Abschied zutiefst, während andere den Schritt nachvollziehen können.

Leser Werner Kaufmann sieht den Rücktritt kritisch: «Yann Sommer hat man angesehen, dass dieser Rücktritt nicht freiwillig war. Der sonst lockere Yann war sehr verkrampft. Der SFV hat mit dem Auftritt des Kommunikationschefs Arnold einen weiteren unprofessionellen Auftritt hingelegt. Wo war Murat Yakin oder Folletti? Ich wünsche Yann alles Gute!» Rolf Stocker äussert sich ebenfalls enttäuscht: «Bin ein wenig enttäuscht von ihm. Mit seiner Erfahrung, seiner Präsenz und seinem Charisma hätte er unserer Nati noch einiges geben können. Ich meine, Kobel ist auch viele Jahre stillschweigend die Nummer zwei gewesen. Schade.»

Ruedi Fückiger geht noch weiter und zweifelt an Sommers Teamgeist: «Dieser Rücktritt ist für mich sehr enttäuschend. Sommer zeigt damit, dass er kein Teamspieler ist. Entweder, er wird als Nummer 1 gesetzt, oder er macht beleidigt nicht mehr mit. Ich war immer ein Fan von Sommer, aber nun bin ich der Meinung, dass es für die Mannschaft besser ist, ohne ihn weiterzumachen.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Dankeschön» an Yann Sommer

Doch es gibt auch viele, die Sommer in Schutz nehmen und seinen Rücktritt als mutigen Schritt anerkennen. Daniel Lasbora lobt: «Sommer zeigt auch in dieser Situation seine professionelle Einstellung und vor allem Stil. Er wird im Dezember 36, und seine Entscheidung ist wohlüberlegt, im Interesse aller Seiten und kommt zum richtigen Zeitpunkt. Klasse hat man oder man hat sie nicht.» Antonie Jérémy Etalon ergänzt: «Hut ab vor Yann Sommer, der hat Mut und Courage zu handeln. Er lässt sich nicht herumkommandieren vom Verband. Bravo Yann, und grossen Dank, was du für den Fussball geboten und geleistet hast.»

Werbung

Viele Leser drücken vor allem ihren Dank und ihre Anerkennung für Sommers Leistungen aus. Andreas Studer zeigt sich berührt: «Sein Rücktritt ist sehr schade. Er ist ein einzigartig guter Torwart und Mensch. Vielen Dank für all deine Einsätze und eine gute, gesunde Pension.» Arnold Thoma schliesst sich an: «Grossartiger Torhüter und menschlich erste Sahne. Es ist zu hoffen, dass er bei seiner Mannschaft in Italien noch viel Gutes bewirken kann. Danke, Yann.»

Der Rücktritt von Yann Sommer markiert das Ende einer Ära für die Schweizer Nationalmannschaft. Der langjährige Stammtorhüter hinterlässt eine Lücke, die Gregor Kobel nun füllen soll. Die Blick-Community bleibt gespalten, doch eines ist sicher: Yann Sommer wird als eine der prägenden Figuren der Nati in Erinnerung bleiben.