Schliessung von Do it + Garden: Was sagt die Community? «Echt tragisch, was aus der Migros geworden ist»

Der orange Riese verkündet: 31 Do it + Garden schliessen, Micasa wurde verkauft, Franchise-Vertrag mit Alnatura wird nicht verlängert und 625 Arbeitnehmer bangen um ihren Arbeitsplatz. Diese Meldung sorgt in der Blick-Leserschaft für rote Köpfe.

Publiziert: 14:32 Uhr