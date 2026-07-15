Alessandro KälinRedaktor Community
Bei den hohen Temperaturen ist ein Sprung ins kühle Schwimmbecken und ein Glace vom Badi-Kiosk genau das Richtige. Ohne die vielen Badis würde kaum eine Schweizerin oder ein Schweizer den Hochsommer aushalten. Doch wo badet es sich eigentlich am besten?
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