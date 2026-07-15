Die Hitze treibt Schweizerinnen und Schweizer in Scharen in die Badis. Doch wo schwimmt es sich am besten? Schick uns deine Lieblingsbadi und erklär uns, warum dein Favorit der beste Ort für eine wohltuende Erfrischung ist.

Alessandro Kälin Redaktor Community

Bei den hohen Temperaturen ist ein Sprung ins kühle Schwimmbecken und ein Glace vom Badi-Kiosk genau das Richtige. Ohne die vielen Badis würde kaum eine Schweizerin oder ein Schweizer den Hochsommer aushalten. Doch wo badet es sich eigentlich am besten?

Schick uns deinen Badi-Champion

Wir suchen die besten Schwimmbäder der Schweiz. Dazu brauchen wir deine Hilfe! Egal, ob es an guten Preisen, aufregenden Rutschbahnen oder perfekt gewürzten Badi-Pommes liegt – Teile deine Lieblingsbadi und erzähl uns im Detail, was dein Spitzenreiter besser macht als alle anderen.

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