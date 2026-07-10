Tausende Schweizerinnen und Schweizer leben im Ausland und fiebern beim Viertelfinal mit. Bist auch du Teil dieser weltweiten Schweizer Community? Dann schick uns ein Foto und zeig uns, von wo auf der Welt du die Nati unterstützt!

Auslandschweizer aufgepasst: Von wo auf der Welt fieberst du beim Viertelfinal mit?

Auslandschweizer aufgepasst: Von wo auf der Welt fieberst du beim Viertelfinal mit?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer Fans weltweit können ihre Fan-Bilder aus dem Ausland einsenden

Ob Bangkok, Costa Rica oder Vancouver – jedes Fan-Foto ist willkommen

Zeige Match-Stimmung und teile deinen Standort – jetzt Foto einsenden

Eva Kunz Senior Community Editorin

Lebst du im Ausland und drückst der Schweiz für den WM-Viertelfinal die Daumen? Ob in einer Bar in Bangkok, an einem Strand in Costa Rica oder in deiner Stube in Vancouver – zeig uns, von wo du mitfieberst!

Schick uns dein Fan-Bild

Schickt uns ein Foto von deinem Match-Abend, -Morgen, -Mittag oder -Nachmittag – und sag uns, in welchem Land und an welchem Ort du das Spiel verfolgst.