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Auslandschweizer aufgepasst: Von wo auf der Welt fieberst du beim Viertelfinal mit?

Tausende Schweizerinnen und Schweizer leben im Ausland und fiebern beim Viertelfinal mit. Bist auch du Teil dieser weltweiten Schweizer Community? Dann schick uns ein Foto und zeig uns, von wo auf der Welt du die Nati unterstützt!
Publiziert: vor 30 Minuten
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Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schweizer Fans weltweit können ihre Fan-Bilder aus dem Ausland einsenden
  • Ob Bangkok, Costa Rica oder Vancouver – jedes Fan-Foto ist willkommen
  • Zeige Match-Stimmung und teile deinen Standort – jetzt Foto einsenden
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Eva KunzSenior Community Editorin

Lebst du im Ausland und drückst der Schweiz für den WM-Viertelfinal die Daumen? Ob in einer Bar in Bangkok, an einem Strand in Costa Rica oder in deiner Stube in Vancouver – zeig uns, von wo du mitfieberst!

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Schickt uns ein Foto von deinem Match-Abend, -Morgen, -Mittag oder -Nachmittag – und sag uns, in welchem Land und an welchem Ort du das Spiel verfolgst.

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