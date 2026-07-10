Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Schweizer Fans weltweit können ihre Fan-Bilder aus dem Ausland einsenden
- Ob Bangkok, Costa Rica oder Vancouver – jedes Fan-Foto ist willkommen
- Zeige Match-Stimmung und teile deinen Standort – jetzt Foto einsenden
Eva KunzSenior Community Editorin
Lebst du im Ausland und drückst der Schweiz für den WM-Viertelfinal die Daumen? Ob in einer Bar in Bangkok, an einem Strand in Costa Rica oder in deiner Stube in Vancouver – zeig uns, von wo du mitfieberst!
Schick uns dein Fan-Bild
Schickt uns ein Foto von deinem Match-Abend, -Morgen, -Mittag oder -Nachmittag – und sag uns, in welchem Land und an welchem Ort du das Spiel verfolgst.
Externe Inhalte
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