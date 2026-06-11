Ein unerwarteter Anruf sorgt bei einer Berner Bergbeizerin für Verwirrung. Im Rahmen des «Blick Check» erlaubt sich Moderator Reto Scherrer einen Scherz und überbringt ihr eine vermeintlich schlechte Nachricht.

Reto Scherrer Moderator, Senior Anchor Blick TV





Mindestens vier Tage lang soll das Bergrestaurant Erika in Eggiwil BE ohne Strom auskommen müssen. Diese Nachricht erhält die Inhaberin Nicole Stalder aus heiterem Himmel am Telefon: «Morgen um 10 Uhr kommen wir vorbei und schalten den Strom ab.»

Was sie zu Beginn des Gesprächs nicht weiss: Am anderen Ende der Leitung sitzt Blick-Moderator Reto Scherrer, der die Bergbeizerin auf den Arm nimmt. Wie Nicole Stalder auf die vermeintliche Hiobsbotschaft reagiert, siehst du im Video oben.

Der Telefonscherz kommt nicht von ungefähr, denn Reto Scherrer ist derzeit auf der Suche nach der besten Bergbeiz der Deutschschweiz. Kennst auch du einen Ort, der mit sympathischen Gastgeberinnen und Gastgebern überzeugt? Welche Bergbeiz begeistert dich mit einem atemberaubenden Panorama oder einer ausgezeichneten Küche? Verrate uns, wo wir sie finden.

So funktionierts

Bis zum 14. Juni hast du Zeit, deine Lieblings-Bergbeiz über das Formular zu nominieren.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an. Anmelden

Aus allen Nominierungen evaluieren wir die Top-5-Beizen pro Region: Bern-Mittelland, Zentralschweiz, Nordostschweiz und Nordwestschweiz. Anschliessend stimmst du für deinen regionalen Favoriten ab.

Doch damit nicht genug!

Die vier regionalen Gewinner treten im grossen Finale gegeneinander an. Unser Bergbeizen-Tester Reto Scherrer prüft sie persönlich. Gemeinsam mit seiner Bewertung entscheidest du, wer den Titel «Beste Bergbeiz der Schweiz» gewinnt. Unter allen Teilnehmenden verlosen wir eine Übernachtung in einer Juniorsuite mit Halbpension für zwei Personen im Relais & Châteaux Hotel Doldenhorn in Kandersteg BE im Wert von 700 Franken sowie ein Essen in der besten Bergbeiz der Deutschschweiz inklusive Anreise.



Relais & Châteaux Hotel Doldenhorn Im idyllischen Kandersteg, am Rand des UNESCO-Welterbes Jungfrau-Aletsch, begrüsst Familie Maeder seine Gäste im Relais & Châteaux Hotel Doldenhorn. Im Sommer beginnt die Natur direkt vor der Tür: Wanderwege, Bergseen und alpine Landschaften laden zum Entdecken ein, während Pool, Sauna, Bäder und Ruhebereiche für Erholung sorgen. Geschmackvoll eingerichtete Zimmer, herzliche Gastfreundschaft und eine feine Küche stärken Körper und Geist. Gleich gegenüber vom Hotel serviert das historische Restaurant Ruedihus typische Schweizer Spezialitäten. Im idyllischen Kandersteg, am Rand des UNESCO-Welterbes Jungfrau-Aletsch, begrüsst Familie Maeder seine Gäste im Relais & Châteaux Hotel Doldenhorn. Im Sommer beginnt die Natur direkt vor der Tür: Wanderwege, Bergseen und alpine Landschaften laden zum Entdecken ein, während Pool, Sauna, Bäder und Ruhebereiche für Erholung sorgen. Geschmackvoll eingerichtete Zimmer, herzliche Gastfreundschaft und eine feine Küche stärken Körper und Geist. Gleich gegenüber vom Hotel serviert das historische Restaurant Ruedihus typische Schweizer Spezialitäten.

Bereit? Wir freuen uns auf deine Einsendungen!

Der «Blick Check» läuft bis zum 23. Juli. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.

Das ist der «Blick Check»! Vom Cordon bleu über das Hoflädeli bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». Vom Cordon bleu über das Hoflädeli bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». Mehr zum «Blick Check»