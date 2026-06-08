Seit Jahren geht Reto Scherrer eine ganz bestimmte Erinnerung nicht aus dem Kopf. Nun macht er sich auf die Suche nach dem Ort, der ihn bis heute nicht loslässt.

«Ich weiss zwar, wie sie riecht, aber nicht mehr, wo sie ist!»

«Ich weiss zwar, wie sie riecht, aber nicht mehr, wo sie ist!»

Er weiss noch genau, wie sie aussah. Wie sie roch. Und wie sie sein Herz höherschlagen liess. Jene Bergbeiz, die Reto Scherrer vor vielen Jahren besucht hat und die ihm seither nicht mehr aus dem Kopf geht. Doch er kann sich schlicht nicht mehr daran erinnern, wo sie stand.

Deshalb begibt er sich beim «Blick Check» auf die Suche nach der besten Bergbeiz der Schweiz. Und du kannst ihm dabei helfen.

So funktionierts

Bis zum 14. Juni hast du Zeit, deine Lieblings-Bergbeiz über das Formular zu nominieren.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an. Anmelden

Aus allen Nominierungen evaluieren wir die Top-5-Beizen pro Region: Bern-Mittelland, Zentralschweiz, Nordostschweiz und Nordwestschweiz. Anschliessend stimmst du für deinen regionalen Favoriten ab.

Doch damit nicht genug!

Die vier regionalen Gewinner treten im grossen Finale gegeneinander an. Unser Bergbeizen-Tester Reto Scherrer prüft sie persönlich. Gemeinsam mit seiner Bewertung entscheidest du, wer den Titel «Beste Bergbeiz der Schweiz» gewinnt. Unter allen Teilnehmenden verlosen wir eine Übernachtung in einer Juniorsuite mit Halbpension für zwei Personen im Relais & Châteaux Hotel Doldenhorn in Kandersteg BE im Wert von 700 Franken sowie ein Essen in der besten Bergbeiz der Deutschschweiz inklusive Anreise.



Relais & Châteaux Hotel Doldenhorn Im idyllischen Kandersteg, am Rand des UNESCO-Welterbes Jungfrau-Aletsch, begrüsst Familie Maeder seine Gäste im Relais & Châteaux Hotel Doldenhorn. Im Sommer beginnt die Natur direkt vor der Tür: Wanderwege, Bergseen und alpine Landschaften laden zum Entdecken ein, während Pool, Sauna, Bäder und Ruhebereiche für Erholung sorgen. Geschmackvoll eingerichtete Zimmer, herzliche Gastfreundschaft und eine feine Küche stärken Körper und Geist. Gleich gegenüber vom Hotel serviert das historische Restaurant Ruedihus typische Schweizer Spezialitäten. Im idyllischen Kandersteg, am Rand des UNESCO-Welterbes Jungfrau-Aletsch, begrüsst Familie Maeder seine Gäste im Relais & Châteaux Hotel Doldenhorn. Im Sommer beginnt die Natur direkt vor der Tür: Wanderwege, Bergseen und alpine Landschaften laden zum Entdecken ein, während Pool, Sauna, Bäder und Ruhebereiche für Erholung sorgen. Geschmackvoll eingerichtete Zimmer, herzliche Gastfreundschaft und eine feine Küche stärken Körper und Geist. Gleich gegenüber vom Hotel serviert das historische Restaurant Ruedihus typische Schweizer Spezialitäten.

Bereit? Wir freuen uns auf deine Einsendungen!

Der «Blick Check» läuft bis zum 23. Juli. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.

Das ist der «Blick Check»! Vom Cordon bleu über das Hoflädeli bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». Vom Cordon bleu über das Hoflädeli bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». Mehr zum «Blick Check»