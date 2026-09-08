«Als Jägerin des Jahres erfahre ich viel Hass», berichtet Melanie Glaus. Reto trifft die Amtsträgerin oberhalb von Interlaken zur Pirsch. Gemeinsam sprechen sie über die Rolle der Jäger, Frauen im Jagdsport und warum Wildfleisch etwas besonders ist.

Zur Wildsaison streift Jägerin Melanie Glaus durch die Wälder – die Kritiker sind ihr dicht auf den Fersen

Der September ist angebrochen und mit ihm ist die Wild-Saison zurück. Eine besondere Zeit für Jägerin Melanie Glaus. Gemeinsam mit ihren Waidgesellen kümmert sie sich um die Regulierung von Wildbeständen: «Ich bin mir schon bewusst, dass ich beim Abschuss einem Tier das Leben nehme». Als Jägerin des Jahres ist sie viel Kritik ausgesetzt. Trotzdem geht sie gerne auf die Jagd und erklärt auch ehrlich: «Sicher geht es auch um das Fleisch. Es gibt qualitativ nichts besseres als Wildfleisch.»

Mit der Jagdsaison hält auch in den Schweizer Restaurants Wild wieder Einzug. Und deshalb macht sich Reto Scherrer mit deiner Hilfe auf die Suche nach dem besten Wildteller der Schweiz. Rehpfeffer, Spätzli, Rotkraut oder auch vegetarisch – welches Restaurant serviert die beste Wildspeise?

So funktionierts

Bis zum 14. September hast du Zeit, dein Lieblings-Restaurant mit dem besten Wildteller über das Formular für die Teilnahme zu nominieren.

Aus allen Nominierungen evaluieren wir die Top-5-Beizen pro Region: Bern-Mittelland, Zentralschweiz, Nordostschweiz und Nordwestschweiz. Anschliessend stimmst du für deinen regionalen Favoriten ab.

Doch damit nicht genug!

Die vier regionalen Gewinner treten im grossen Finale gegeneinander an. Unser Restaurant-Tester Reto Scherrer prüft die Community-Favoriten persönlich. Gemeinsam mit seiner Bewertung entscheidest du, wer den Titel «Bester Wildteller der Schweiz» gewinnt.

Bereit? Wir freuen uns auf deine Einsendungen!

Bitte melde dich für eine Teilnahme an. Anmelden

Unter allen Teilnehmenden wird ein Restaurantbesuch beim Gewinner verlost. Der «Blick Check» läuft bis zum 18. Oktober. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.

Das ist der «Blick Check»! Vom Cordon bleu über die Bergbeiz bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». Vom Cordon bleu über die Bergbeiz bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». Mehr zum «Blick Check»