Reto Scherrer sucht in Brig Geheimrezept
«Würde nie ein Cordon Bleu ausserhalb des Wallis essen»

Der Legende nach wurde in Brig VS vor rund 200 Jahren das erste Cordon Bleu gekocht. Aus einer Not heraus entstand ein Stück Kulturgut. Reto Scherrer geht dieser Sage nach und findet heraus - die Liebe zum Cordon Bleu geht den Brigerinnen bis heute durch den Magen.
Publiziert: 11:42 Uhr
|
Aktualisiert: 11:43 Uhr
Fabian Fuhrer und Reto Scherrer
Das Gastgewerbe prägt unsere Kultur und unser Zusammenleben. Als grösster gastgewerblicher Verband vertritt GastroSuisse die Interessen von über 20 000 Mitgliedern. Wir unterstützen und stärken gastgewerbliche Betriebe und bringen das Gastgewerbe voran. Mit unserem Engagement geben wir der Branche Stärke, Sichtbarkeit und Zukunft. Wir gestalten eine Schweiz, in der durch gelebte Gastfreundschaft echte Begegnung stattfindet, und sind die starke Stimme einer Branche, die inspiriert und Erlebnisse schafft.

