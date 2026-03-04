DE
Teilnahmeschluss am 5. März
Nominiere jetzt das Cordon bleu deiner Lieblingsbeiz

Seit letzter Woche ist Reto Scherrer auf der Suche nach dem besten Cordon bleu. 2000 Nominierungen gab es bereits – ist deine Lieblingsbeiz auch dabei? Gehe auf Nummer sicher und nominiere sie jetzt für den «Blick Check».
Publiziert: vor 6 Minuten
Das ist der «Blick Check»!

Vom Cordon bleu über das Hoflädeli bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check».

