Das ist der «Blick Check»!

Vom Cordon bleu über das Hoflädeli bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check».