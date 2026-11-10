Bundesrat Albert Rösti nimmt Retos Fondue auseinander und erteilt ihm einen klaren Auftrag: Finde das beste Fondue der Schweiz! Die Leser zeigen sich amüsiert und erklären, wie sie Fondue am liebsten mögen.

Darum gehts Albert Rösti tadelt Retos Fondue als kalt und kirschlastig

Die Community lobt Röstis Nähe, streitet aber über Zutaten

Blick sucht per Voting bis 18. Dezember das beste Fondue

Eva Kunz Senior Community Editorin

Mit dieser Reaktion hat unser «Blick-Check»-Reporter wohl nicht gerechnet: Statt Lob gibt es Kritik für sein mit viel Liebe zubereitetes Fondue – und das von höchster Stelle! Im Video ist zu sehen, wie Bundesrat Albert Rösti auf dem Bundesplatz Reto Scherrers Kreation unter die Lupe nimmt und kein gutes Haar daran lässt. Zu kalt, zu zähflüssig, zu viel Kirsch: Die Mängelliste des Bundesrats ist lang.

Dann fällt Rösti ein klares Urteil: «Nein, sorry, das ist gar nicht gut. Das können Sie nicht bringen!» Kurzerhand erteilt er Reto einen bundesrätlichen Auftrag: «Suchen Sie in der Schweiz das beste Fondue!» Scherrer salutiert und nimmt den Auftrag an. Damit ist der Startschuss gefallen. Reto «Blick Check» zieht im Auftrag von Bundesrat Rösti los, um das beste Käsefondue der Nation zu finden!

Lob an Albert Rösti

Viele in der Community zeigen sich amüsiert. Röstis Auftritt in unserem Video kommt bei vielen gut an. «Was ich an diesem Beitrag besonders schätze, ist die Nahbarkeit und Unkompliziertheit unseres Bundesrates», schreibt Claudia Schärer. «In welchem Land wäre so etwas sonst noch denkbar? Da wird für mich die Zutatenliste für das Fondue fast zur Nebensache.» Jeannette Steinle pflichtet ihr bei: «Genau das habe ich auch gedacht. Ich glaube, so etwas gibt es in keinem anderen Land. Danke für diesen Spass!» Alexander Ingold richtet sein Lob an Reto: «Sie machen es gut Herr Scherrer, Winterzeit, Fonduezeit. En Guete.»

Doch wie Albert Rösti rügen auch viele Leserinnen und Leser Retos hektisches Zufügen von scheinbar willkürlich zusammengewürfelten Zutaten. «Das schmerzt schon beim Zuschauen, wie und womit er das Fondue zubereitet. Und dann der Klumpen!», kommentiert Urs Brechbühl. Auch für Urs Häni war das Zuschauen wohl eine Tortur: «Habe nichts gegen Maggi und Aromat. Aber sicher nicht im Fondue ...»

Einfachheit statt Komplexität

Es zeigt sich: Was ein gutes Fondue ausmacht, daran scheiden sich die Geister. «Warum gibt es immer Leute, die meinen, ein traditionelles Gericht mit irgendwelchem Firlefanz aufpeppen zu müssen? Für ein gutes Käsefondue gilt die Devise: Weniger ist mehr», findet Hans W. Künzle. Für möglichst viel Einfachheit spricht sich auch Bruno Wenger aus: «Macht nicht alles kaputt, Fondue isst man mit Brot und Kartoffeln. Dazu eventuell Kirsch und Pfeffer, und gut ist. Danke Albert Rösti wie immer für die Ehrlichkeit.»

Patrick Soppelsa sieht es etwas weniger eng: «Na ja, es soll auch Leute geben, die Ananas auf ihre ‹Pizza› schmeissen. Leben und leben lassen, ich muss Retos Fonduekreation ja nicht essen.» Thorsten Elstner zieht es mit seinem Kommentar regelrecht ins Absurde: «Aromat und Maggi – je ein Döschen/Fläschchen – gibt dem Käse die nötige Würze. Statt Käse kann man auch eine vegane Masse auf der Basis von weissen Bohnen verwenden. Rotwein ist gut, dann sieht das Fondue aus, als sei es schon mal gegessen. Zum Eintauchen bevorzuge ich gedämpfte Auberginen.»

Zu Hause oder auswärts?

Beim Fondue kommt vieles zusammen. Wichtig ist für die Community auch der Ort des Verzehrs. Während die einen es lieber zu Hause essen, gehen andere lieber ins Restaurant. Arturo Baruffaldi gehört zu jenen, die Fondue am liebsten zu Hause geniessen. Zudem bevorzugt er Fertigfondue. «Ein wenig aufgepeppt schmeckt es mir hervorragend. Das richtige Brot, ein guter Weisswein und als Rachenputzer ein Zuger Kirsch.» Kurt Ackermann lässt das ungern so stehen und schreibt ihm: «Dann solltest du wirklich mal in einem Restaurant Fondue essen gehen.»

Dass Fertigfondue nicht jedermanns Sache ist, geht auch aus Sarah Kellers Kommentar hervor: «Das kann ich gar nicht genug ‹aufpeppen›, um es essen zu können. Und wozu da noch einen guten Wein? Totale Verschwendung.» Aber auch sie bereitet es zu Hause zu: «Ein paar Käse kaufen, durch die grobe Raffel – das sind fünf Minuten, höchstens zehn. Kann jeder und ist Welten entfernt von Fertigfondue.» Heiri Meier sieht es ähnlich: «Wer auf Fertigware aus dem Regal der Grossverteiler setzt, der hat dann als Resultat ebenfalls ein Fondue auf dem Tisch, aber Geschmack und Konsistenz lassen in den meisten Fällen sehr zu wünschen übrig.»

Dass beim Fondue nicht alle aus der Community denselben Geschmack haben – das zeigt diese Debatte exemplarisch. Kurt Ackermann bringt es auf den Punkt: «Essen ist Geschmackssache.»

Wo gibt es das beste Fondue der Schweiz?

Nun seid ihr gefragt: Wo brodelt das sämigste, würzigste und schlicht beste Fondue des Landes? Nominiere deinen Favoriten hier im Formular, und hilf Reto bei der Suche.

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Bis zum 16. November kannst du dein Lieblingsrestaurant nominieren. Aus allen Einsendungen evaluieren wir die Top 5 pro Region: Bern/Wallis, Zentralschweiz, Nordostschweiz/Graubünden und Nordwestschweiz. Anschliessend stimmst du für deinen regionalen Favoriten ab. Die vier regionalen Gewinner treten im grossen Finale gegeneinander an. Unser Restaurant-Tester Reto Scherrer prüft die Community-Favoriten persönlich. Gemeinsam mit seiner Bewertung entscheidest du, wer den Titel «Bestes Fondue der Schweiz» gewinnt.

Unter allen Teilnehmenden wird ein Restaurantbesuch beim Gewinner verlost. Der «Blick Check» läuft bis zum 18. Dezember. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.

RMS Das ist der «Blick Check»! Vom Cordon bleu über die Bergbeiz bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». RMS Vom Cordon bleu über die Bergbeiz bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». Mehr zum «Blick Check»