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Reto in der Nachhilfe
Vier Punkte zeichnen ein gutes Cordon bleu aus

Jetzt wird getestet! Im Restaurant Oberrüttenen trifft Reto auf Oli. Seit über zehn Jahren testet dieser gemeinsam mit seinem Arbeitskollegen Cordon bleus. Die Restaurantbesuche halten die beiden auf dem grössten Schweizer Cordon-bleu-Blog fest.
Publiziert: 11:40 Uhr
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Aktualisiert: vor 58 Minuten
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Das Gastgewerbe prägt unsere Kultur und unser Zusammenleben. Als grösster gastgewerblicher Verband vertritt GastroSuisse die Interessen von über 20’000 Mitgliedern. Wir unterstützen und stärken gastgewerbliche Betriebe und bringen das Gastgewerbe voran. Mit unserem Engagement geben wir der Branche Stärke, Sichtbarkeit und Zukunft. Wir gestalten eine Schweiz, in der durch gelebte Gastfreundschaft echte Begegnung stattfindet, und sind die starke Stimme einer Branche, die inspiriert und Erlebnisse schafft.

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