Vom Klassenclown zum gefeierten Komiker – Patrick «Almi» Allmandinger hat es geschafft, seine Leidenschaft für das Lachen zum Beruf zu machen. In «Wir sind Blick» erzählt er von seiner Erfolgsgeschichte.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/6 Seit 35 Jahren begeistert Almi sein Publikum mit Parodien ...

Bereits mit sechs Jahren wollte ich auf die Bühne. Während meiner Schulzeit war ich der Klassenclown und unterhielt meine Mitschüler mit Parodien, indem ich Lehrer nachahmte. Als mich die Lehrer nach meinen Berufswünschen fragten, antwortete ich stets, dass ich Komiker werden wolle. Diesen Traum habe ich konsequent verfolgt und bin nun seit 35 Jahren in diesem Beruf tätig.

Mein erster Auftritt vor einem grösseren Publikum war bei der Vorfasnachtsveranstaltung Charivari in Basel. Das war eine aufregende Erfahrung. Die Leute haben so sehr über meine Witze gelacht, dass der Chef zu mir sagte: «Du hast Talent.» Er gab mir daraufhin meine erste Rolle in seinem Theaterstück, die mir den Weg auf die Bühne ebnete.

Nicht nur zu Beginn meiner Karriere war ich vor den Auftritten aufgeregt. Auch jetzt gehört diese Nervosität dazu, denn sie zeigt den nötigen Respekt vor dem Publikum. Inzwischen mache ich viele Parodien, aber meine Paraderolle ist natürlich der HD-Soldat Läppli. Seit meinem sechsten Lebensjahr verfolge ich diese Figur und kenne alle Rollen aus der Komödie auswendig. Neben meiner Arbeit als Komiker bin ich auch Coiffeur in Basel. Ich bringe immer wieder gerne Kultur in meinen Coiffeursalon und plane derzeit mit meiner Eigenproduktion das kleinste Musical der Schweiz, «Figaro Scalpelli», das ebenfalls in meinem Salon stattfinden wird.

Wir sind Blick In unserer Serie «Wir sind Blick» stellen wir dir jeden Samstag eine spannende Persönlichkeit aus der Blick-Community vor. Wir sind überzeugt, dass jede Leserin und jeder Leser eine interessante Geschichte zu erzählen hat. Hast auch du eine spezielle Geschichte, ein besonderes Talent, eine einzigartige Sammlung oder sonst etwas Spannendes, das du mit der Community teilen willst? Dann melde dich via Mail an community@blick.ch! In unserer Serie «Wir sind Blick» stellen wir dir jeden Samstag eine spannende Persönlichkeit aus der Blick-Community vor. Wir sind überzeugt, dass jede Leserin und jeder Leser eine interessante Geschichte zu erzählen hat. Hast auch du eine spezielle Geschichte, ein besonderes Talent, eine einzigartige Sammlung oder sonst etwas Spannendes, das du mit der Community teilen willst? Dann melde dich via Mail an community@blick.ch! Mehr

Besonders als Komiker gibt es natürlich viele Herausforderungen, denen man sich stellen muss. Obwohl wir in einer offenen Gesellschaft leben, sind viele Themen tabu geworden. Was darf man noch sagen und was nicht? Diese Frage hat uns Komiker stark eingeschränkt. Gewisse Dinge sollten wir aussprechen dürfen, denn es ist unsere Aufgabe, die Menschen zum Lachen zu bringen.

Eine meiner bleibenden Erinnerungen hat mir gezeigt, dass meine Aufgabe als Komiker weit über das blosse Unterhalten hinausgeht. Ein junger Mann erzählte mir mal nach meinem Auftritt, dass er sein Leben beenden wollte, aber dank meiner Show erkannt hat, dass das Leben lebenswert ist. Noch heute läuft es mir kalt den Rücken hinunter, wenn ich daran denke. Diese Erfahrung hat mir gezeigt, wie wichtig und wertvoll meine Aufgabe ist. Ich hoffe, dass ich das noch lange machen darf, solange mein Kopf es zulässt und ich die Texte behalten kann.