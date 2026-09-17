Du hast eine Meinung, die gehört werden sollte? Bei «Community Voice» bekommen unsere Leserinnen und Leser die Chance, ihre Perspektive in einem ganz eigenen Artikel auf Blick.ch zu teilen.

Möchtest du deine Meinung bei uns zu Wort kommen lassen?

Möchtest du deine Meinung bei uns zu Wort kommen lassen?

Ob aktuelle Debatten, gesellschaftliche Themen oder etwas, das dich ganz persönlich beschäftigt: In unserem neuen Format «Community Voice» kannst du deine Meinung mit der Blick-Community teilen und erhältst die Chance auf einen eigenen Artikel.

Wie das aussehen kann, zeigt Leserin Claudia C. mit ihrem Kommentar zur Kopftuchdebatte. Sie hat ihre Perspektive auf ein aktuelles Thema in Worte gefasst – und auch du hast die Möglichkeit, mit deinem Kommentar Teil von «Community Voice» zu werden.

Bringst du deine Meinung auf den Punkt? Hast du eine spannende Argumentation oder eine Perspektive, die zum Nachdenken anregt? Dann schreib uns deinen Kommentar. Unser Community-Team wählt jede Woche die interessantesten Beiträge aus.

Du möchtest mitmachen? Dann schreib uns an community@blick.ch oder nutze direkt das untenstehende Formular. Wir freuen uns auf deine Einsendung!