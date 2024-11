Schweizer in den USA: Was ändert der Trump-Sieg jetzt für dich?

Emilie Jörgensen Senior Community Editorin

Der Sieg hätte nicht deutlicher sein können: Donald Trump wird erneut Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Der 78-Jährige, der bereits von 2016 bis 2020 US-Präsident war, hat den Wahlkampf gegen die Demokratin Kamala Harris (60) klar gewonnen.

Das Ergebnis schlägt hohe Wellen: Viele freuen sich auf die Rückkehr von Trump ins Weisse Haus. Andere können ihren Augen kaum glauben – und würden das Land wohl am liebsten verlassen.

Gehörst du zu letzterer Gruppe? Bist du vor einiger Zeit in die USA ausgewandert und überlegst dir, die Staaten während Trumps Amtszeit wieder zu verlassen? Dann suchen wir genau dich!

Wirst du die Staaten verlassen?

Wohnst du in den Vereinigten Staaten von Amerika? Hast du keine Lust auf vier weitere Jahre Trump an der Spitze und deine Koffer bereits gepackt? Dann melde dich gleich hier via Formular!