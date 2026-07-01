Französische Banden haben es auf Schweizer Autos abgesehen. Über soziale Netzwerke planen sie ihre Diebstähle und rekrutieren junge Helfer. Wurde dein Auto gestohlen oder aufgebrochen? Dann melde dich bei uns und erzähl deine Geschichte.

Autodiebstähle nehmen zu. Sie werden heute oft digital vorbereitet: Über soziale Netzwerke vernetzen sich Täter, planen ihre Coups und werben gezielt junge Menschen für die Diebstähle an. Hinter den Machenschaften stehen unter anderem Auftraggeber aus Frankreich. Schweizer Autos sind besonders beliebt. Wie die Kriminellen dabei vorgehen, siehst du in der Blick-Undercover-Recherche.

Betroffen? Melde dich!

Ist dir sowas schon mal passiert? Wurde dein Fahrzeug aufgebrochen oder gar gestohlen, oder bist du mit Autodieben auf andere Weise in Kontakt gekommen? Dann erzähl uns hier deine Story.