Autodiebstähle nehmen zu. Sie werden heute oft digital vorbereitet: Über soziale Netzwerke vernetzen sich Täter, planen ihre Coups und werben gezielt junge Menschen für die Diebstähle an. Hinter den Machenschaften stehen unter anderem Auftraggeber aus Frankreich. Schweizer Autos sind besonders beliebt. Wie die Kriminellen dabei vorgehen, siehst du in der Blick-Undercover-Recherche.
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