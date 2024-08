Erzählt uns, was euer Dorf oder eure Gemeinde besonders macht!

Erzählt uns, was euer Dorf oder eure Gemeinde besonders macht!

1/6 Wir suchen spannende Orte in der Schweiz, die wir besuchen und vorstellen dürfen.

Ütopya Kara Praktikantin Community

Die Schweiz ist reich an faszinierenden Geschichten, verborgenen Schätzen und lebendigen Traditionen. Jedes Dorf und jede Gemeinde hat etwas Einzigartiges, das sie von den anderen unterscheidet. Sei es ein aussergewöhnliches Fest, eine spannende Geschichte aus der Vergangenheit oder einfach ein Ort, der mehr Aufmerksamkeit verdient. Genau diese besonderen Orte möchten wir in den Mittelpunkt stellen.

Meldet euch hier!

Was macht euer Dorf oder eure Gemeinde so besonders, dass wir es unbedingt besuchen und darüber berichten sollten? Gibt es bei euch eine Geschichte zu erzählen? Einen Brauch, der seit Jahrhunderten gepflegt wird? Oder vielleicht ein historisches Ereignis, das euer Dorf geprägt hat?

Schreibt uns, was euer Dorf oder eure Gemeinde einzigartig macht! Wenn ihr noch coole oder schöne Fotos von eurem Dorf oder eurer Gemeinde habt, schickt sie uns zusätzlich über unseren Leserreporter oder per E-Mail an community@blick.ch.