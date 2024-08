Lucien Ingivel ist Schmuggel-Profi «Ich besitze viele verbotene Waffen»

Von gepresstem Kokain in Form von Kaffeebohnen über Diamanten, versteckt in einem Jesuskreuz, bis zu geheimen Türen: Blick-Leser Lucien Ingivel besitzt ein Schmugglermuseum. Weshalb er neben verbotenen Waffen auch ein U-Boot in seinem Garten hat, erfährst du im Video.