Bist du ein richtiger Oster-Fan?

In den Tagen vor Ostern bereiten sich viele Menschen auf unterschiedliche Weise auf das Fest vor. Es wird gebacken, gebastelt und dekoriert, um das Zuhause in ein fröhliches Osterwunderland zu verwandeln. Die Suche nach Ostereiern im Garten wird vorbereitet, und man freut sich auf gemeinsame Mahlzeiten und Feiern im Kreise der Liebsten.
In unserer Serie «Wir sind Blick» stellen wir dir jeden Samstag eine spannende Persönlichkeit aus der Blick-Community vor. Wir sind überzeugt, dass jede Leserin und jeder Leser eine interessante Geschichte zu erzählen hat.
Hast auch du eine spezielle Geschichte, ein besonderes Talent, eine einzigartige Sammlung oder sonst etwas Spannendes, das du mit der Community teilen willst? Dann melde dich via Mail an community@blick.ch!
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Wir suchen einen Oster-Fan!
Bist du ein echter Osterliebhaber, der jedes Jahr das Haus in ein Osterwunderland verwandelt und die festliche Stimmung in vollen Zügen geniesst? Dann suchen wir genau dich! Wir möchten deine Geschichte hören – melde dich dazu direkt über das Formular unten.