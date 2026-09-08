Hast du eine Samenspende online arrangiert?

Frauen mit Kinderwunsch nutzen immer öfter auch Online-Plattformen, um privat einen Samenspender zu finden. Hast auch du Erfahrungen damit gemacht? Dann sind wir gespannt auf deine Story.

Samenspenden werden zunehmend auch online vermittelt. Etwa über spezialisierte Plattformen, Foren oder Social Media. So finden Spender und Frauen mit Kinderwunsch direkt zueinander – ohne den Gang in eine Arztpraxis oder Kinderwunschklinik. Der Weg über das Internet kann zwar neue Möglichkeiten eröffnen, birgt jedoch auch Herausforderungen und Risiken.

Melde dich

Hast auch du eine private, nicht-klinische Samenspende via Internet arrangiert? Welche Erfahrungen hast du dabei gemacht? Was hat dich überrascht oder dich vor unvorhergesehene Herausforderungen gestellt?

Wir sind auf der Suche nach Frauen, die bereit sind, ihre Erfahrungen zu teilen. Fühlst du dich angesprochen? Dann melde dich über dieses Formular.