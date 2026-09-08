Hast du eine Samenspende online arrangiert?

Samenspenden werden zunehmend auch online vermittelt. Etwa über spezialisierte Plattformen, Foren oder Social Media. So finden Spender und Frauen mit Kinderwunsch direkt zueinander – ohne den Gang in eine Arztpraxis oder Kinderwunschklinik. Der Weg über das Internet kann zwar neue Möglichkeiten eröffnen, birgt jedoch auch Herausforderungen und Risiken.
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Hast auch du eine private, nicht-klinische Samenspende via Internet arrangiert? Welche Erfahrungen hast du dabei gemacht? Was hat dich überrascht oder dich vor unvorhergesehene Herausforderungen gestellt?
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