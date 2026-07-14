Hast du Erfahrungen mit Ketamin als Partydroge?

Eigentlich ist Ketamin ein Narkosemittel. Inzwischen wird die Substanz aber auch zunehmend in der Party- und Clubszene konsumiert. Etwa an Raves, in Clubs oder an Festivals. Ketamin kann die Wahrnehmung verändern und Gefühle der Entspannung auslösen. Gleichzeitig ist der Konsum mit Risiken verbunden.
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