Hast du Erfahrungen mit Ketamin als Partydroge?

Ketamin wird als Narkosemittel in der Medizin eingesetzt, gleichzeitig nimmt der Konsum der Substanz in der Party- und Clubszene zu. Hast du Erfahrungen damit gemacht? Dann melde dich bei uns.

Eigentlich ist Ketamin ein Narkosemittel. Inzwischen wird die Substanz aber auch zunehmend in der Party- und Clubszene konsumiert. Etwa an Raves, in Clubs oder an Festivals. Ketamin kann die Wahrnehmung verändern und Gefühle der Entspannung auslösen. Gleichzeitig ist der Konsum mit Risiken verbunden.

Hast du schon einmal Ketamin konsumiert? Dann möchten wir von deinen Erfahrungen hören.

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Uns interessiert, weshalb du Ketamin konsumierst oder konsumiert hast, welche Erfahrungen du damit gemacht hast und welche Auswirkungen der Konsum auf dein Leben hat oder hatte. Deine Einsendung wird selbstverständlich vertraulich behandelt.