Leserschaft zur Abnehmspritze «Dass die Grundversicherung das zahlt, ist ein Skandal»

Die Abnehmspritze erfreut sich auch in der Schweiz an Beliebtheit. Hierzulande sind drei Spritzen zugelassen, zwei davon werden von der Grundversicherung übernommen. Diese Abnehmmethode sorgen in der Kommentarspalte für einige Aufreger.

Publiziert: vor 11 Minuten