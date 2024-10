«Muss es wirklich ein ganzes Polterwochenende sein?»

Leserin such Rat

Junggesellinnenabschiede haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Foto: Getty Images 1/5

Ütopya Kara Praktikantin Community

Junggesellinnenabschiede haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Was früher oft ein lustiger Abend im Freundeskreis war, wird heute zunehmend zu aufwendigen und teuren Wochenendtrips. Auch bei Nina (28) ist das der Fall. Die Trauzeugin ihrer Freundin hat einen Kurztrip nach Ibiza geplant, bei dem alle Freundinnen zusammen feiern sollen. Doch das bringt Nina in eine schwierige Lage.

Nina ist zwar glücklich, dass ihre Freundin heiratet, aber der Junggesellinnenabschied bereitet ihr Kopfzerbrechen. «Ich finde es wirklich schön, dass die Trauzeugin etwas Besonderes plant, aber vier Tage auf Ibiza sind schon ein grosses Ding. Ich müsste extra einen Tag Ferien nehmen, und es kommt einiges an Kosten zusammen», erklärt sie. Nina kennt die Trauzeugin nur flüchtig und ist unsicher, wie sie das Thema ansprechen soll, ohne als Spielverderberin dazustehen. «Wieso reicht nicht ein schöner Polterabend? Ich habe das Gefühl, heutzutage wird immer mehr erwartet.»

Wie würdest du diese Situation lösen? Soll Nina den Trip mitmachen oder ihre Bedenken äussern? Wie spricht man solche Dinge am besten an? Teile deine Tipps und Erfahrungen in den Kommentaren!

Brauchst auch du einen Rat zu einem bestimmten Thema? Melde dich gleich via Formular!