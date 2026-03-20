Das Parlament hat sich für eine Transitabgabe ausgesprochen. Für all unsere Nachbarn, die die Schweiz nur zur Durchreise nutzen, wird das teuer. Ob das wirklich eine gute Idee ist, wird in unserer Leserschaft diskutiert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Parlament will Transitabgabe für Durchreisende ohne nennenswerten Inlandaufenthalt einführen

GLP kritisiert Abgabe, Lesermeinungen dazu stark gespalten

Autobahnvignette wird als alternativer Ansatz genannt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Alessandro Kälin Redaktor Community

Für unsere Nachbarn auf der Durchreise könnte es künftig teuer werden. Sowohl der Ständerat, als auch der Nationalrat haben entschieden, dass es künftig für alle Durchreisenden, die ohne nennenswerten Aufenthalt im Inland durch die Schweiz fahren, eine Transitabgabe geben soll.

Einzig die GLP stand gegen die Schaffung der Transitabgabe. Die Motion entspringe einem seltsamen Verständnis von nachbarschaftlichem Zusammenleben, hiess es von GLP-Nationalrätin Barbara Schaffner (57, ZH). Unsere Leserschaft ist um einiges gespaltener als das Parlament.

«Höchste Zeit, dass die endlich zur Kasse gebeten werden.»

Einige Leserinnen und Leser befürworten den Vorstoss. So freut sich Henz Kopp: «Höchste Zeit, dass diejenigen, die unser Land lediglich als Durchfahrt benützen und unsere Autobahnen verstopfen, endlich zur Kasse gebeten werden.» Pascal Weber schliesst sich an: «Richtig so, warum sollte das gratis sein. Die sollen zahlen!»

Hans Ruedi Meyer kommentiert: «Diese Entscheidung ist längst überfällig! Die Schweiz war viel zu lange der billige Teppich, auf dem halb Europa seine Reifen abnutzt.» Auch Mina Lorenz ist auf der Seite der Transitabgabe. Sie merkt an: «Wir Schweizer müssen ja auch immer und überall bezahlen.» Andre Gobeli betont: «Das Beste daran ist, dass man der EU die Stirn bietet.»

«Denkt ihr wirklich, die EU lässt sich das bieten?»

Doch nicht alle in den Kommentaren zeigen dieselbe Begeisterung. Viele fürchten Konsequenzen, darunter auch Philipp Jutzi: «Die EU-Durchfahrtgebühren für Schweizer Bürger sind uns so gewiss.» Hugo Wespi fragt ebenso: «Denkt ihr wirklich, die EU lässt sich das bieten?» Stefan Spiecker hebt hervor: «Wenn ein Land mit sowas beginnt, dürfte das nächste bald folgen. Wenn diese Abgabe kommt, zahlen wir am Ende alle mehr.»

Für Leser Ernst Zimmermann genügt die Autobahnvignette völlig: «Die Ausländer bezahlen ja bereits die Vignette. Das sollte doch reichen. Sonst muss sie halt teurer werden.» Auch Beat Baumgartner schlägt vor: «Vignette im Preis erhöhen, diese auf sämtlichen Schweizer Strassen als obligatorisch erklären. Dafür sollen Schweizer Autonummern gratis sein.»