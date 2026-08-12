Auf Tiktok kursiert ein Trend, bei dem junge Menschen sich absichtlich einen Sonnenbrand holen. Das sogenannte Tanmaxxing soll zu einer optimalen Körperbräune führen. Damit schockieren die Social-Media-Nutzer nicht nur Dermatologen, sondern auch unsere Leserschaft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Junge riskieren Sonnenbrand für Bräune: Neuer Trend «Tanmaxxing» auf Tiktok

Dermatologe warnt: «Hautkrebsrisiko wird maximiert»

Umfrage: 66 Prozent der Leser sagen, Bräune sei ihnen völlig egal

Alessandro Kälin Redaktor Community

Bei diesem Social-Media-Trend riskieren viele die eigene Haut. Einige junge Menschen setzen sich aktuell gezielt und ohne Sonnencreme in die pralle Sonne. Unter dem Hashtag «Tanmaxxing» präsentieren sie danach ihren knallroten Sonnenbrand auf Tiktok. Sobald alles verheilt ist, hoffen sie auf eine schöne Körperbräune.

Thomas Kündig (63) ist Dermatologe am Universitätsspital Zürich. Er warnt ausdrücklich vor dem Trend: «Das Einzige, was dadurch maximiert wird, ist das Hautkrebsrisiko.» Für ihn ist diese Aktion der jüngeren Generation absolut unverständlich. Auch die Mehrheit unserer Community kann nicht nachvollziehen, wie man so weit für einen Teint gehen kann.

So viel Wert legt unsere Community auf Körperbräune

Eine Leserumfrage mit über 3100 Teilnehmern zeigt: Ganzen 66 Prozent ist ihre Körperbräune vollkommen egal. Weitere 29 Prozent legen zwar Wert auf eine gute Bräune, absichtlich einen Sonnenbrand zu riskieren, geht ihnen aber entschieden zu weit.

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Nur 5 Prozent geben an, dass ihnen der Teint so wichtig ist, dass er für sie zum Hauptziel des Sommers wird. Auch in den Kommentaren verstört der Tanmaxxing-Trend mehr, als dass er auf Verständnis stösst.

«Die zerstören ihren Körper auch noch mit Freude und Stolz»

Der Grossteil unserer Community findet den Social-Media-Trend mehr als befremdlich. Leandra Gasser kann es nicht glauben: «Die zerstören ihren Körper auch noch mit Freude und Stolz. Die Haut rächt sich immer!» Guido Meier fragt: «Die wollen braun werden? Ich sehe da nur krebsrot.»

Sonja Holliger schildert: «Ich habe auch in der Dermatologie gearbeitet. Da habe ich so einiges mitbekommen, was ein Sonnenbrand anrichten kann. Diese Aktionen sind einfach nur dumm.» Für Georgine Zobel ist klar: «Wenn die sich nach Tiktok richten wollen, sollen sie es machen. Aber dann hinterher bitte nicht jammern.» Brigitte Schneider fordert gar: «Wer so leichtsinnig ist, soll die Arztkosten selber zahlen!»

«Seid vernünftig und schmiert euch mit Sonnencreme ein»

Andere Leser berichten zudem von eigenen negativen Erfahrungen mit UV-Strahlung. Claudia Huser ist eine von ihnen: «Ich war schon mehrmals wegen Vorstufen von Hautkrebs in Behandlung. Seid vernünftig und schmiert euch mit Sonnencreme ein.» Mica Kernen teilt eine ähnliche Geschichte: «Das war bei uns in der Kindheit ähnlich. Die Haut konnte man abziehen. Könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich es nie mehr machen.»

Auch Lukas Baumgartner schreibt: «Das ist doch kein neuer Trend. Das haben wir vor 30 Jahren schon gemacht. Wie blöd das war, merkten viele erst Jahrzehnte später.» Christian Ryser entgegnet: «Heute weiss man es besser, deshalb ist diese Aktion umso mehr zum Davonrennen!»