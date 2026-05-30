«Kantönligeist» – Thurgau Edition Wie gut kennst du den Kanton Thurgau?

Blick macht sich weiter auf die Reise durch die Schweiz. Ihr habt gewählt, wohin es uns als nächstes verschlägt: in den Thurgau! Wir sind gespannt, wie gut du den Kanton Thurgau wirklich kennst. Zeig es uns im «Kantönligeist»-Quiz!