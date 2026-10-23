Sarah RiberzaniRedaktorin Community
Das Rennen um die Nachfolge von Bundesrat Guy Parmelin ist eröffnet: Die SVP hat am Freitag ihre Kandidaten für den frei werdenden Bundesratssitz bekannt gegeben. Insgesamt acht SVP-Persönlichkeiten wollen ins Bundeshaus und für ihre Partei in die Landesregierung einziehen. Einige Namen waren bereits seit Wochen im Gespräch, andere Kandidaturen kommen überraschender. Nun liegt es an der SVP-Fraktion, aus dem Kandidatenfeld zwei oder drei Personen für das offizielle Ticket auszuwählen.
Doch wer überzeugt dich am meisten? Stimme in unserer Umfrage ab und wähle deinen persönlichen Favoriten.
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