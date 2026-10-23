Acht SVP-Persönlichkeiten wollen Guy Parmelin im Bundesrat beerben. Wer hat deiner Meinung nach das Zeug für die Landesregierung? Stimme jetzt ab und wähle deinen Favoriten.

Sarah Riberzani Redaktorin Community

Das Rennen um die Nachfolge von Bundesrat Guy Parmelin ist eröffnet: Die SVP hat am Freitag ihre Kandidaten für den frei werdenden Bundesratssitz bekannt gegeben. Insgesamt acht SVP-Persönlichkeiten wollen ins Bundeshaus und für ihre Partei in die Landesregierung einziehen. Einige Namen waren bereits seit Wochen im Gespräch, andere Kandidaturen kommen überraschender. Nun liegt es an der SVP-Fraktion, aus dem Kandidatenfeld zwei oder drei Personen für das offizielle Ticket auszuwählen.

Doch wer überzeugt dich am meisten? Stimme in unserer Umfrage ab und wähle deinen persönlichen Favoriten.