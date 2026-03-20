Ist Glück vererbbar? Teste dein Wissen im Quiz zum Weltglückstag!

Am 20. März ist Weltglückstag – die perfekte Gelegenheit, dein Wissen über Glück auf die Probe zu stellen. Weisst du, was in deinem Körper passiert, wenn du lachst? Oder ob Glück wirklich vererbbar ist? Finde es in unserem Quiz heraus!