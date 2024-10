Hurrikan nimmt Kurs auf Florida Bist du vor Ort?

Milton hält die USA in Atem: Der Sturm hat direkt Kurs auf den US-Bundesstaat Florida genommen. Am Mittwochabend (Ortszeit) soll der Hurrikan auf Land treffen. Blick sucht Betroffene vor Ort. Hältst du dich gerade in Florida auf? Dann melde dich hier!