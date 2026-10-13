Alte Dinge aufzubewahren, hat laut Psychologie oft weniger mit Unordnung zu tun als mit Erinnerungen, Sicherheitsbedürfnis und Kontrolle. Problematisch wird es erst, wenn das Horten den Alltag, Beziehungen oder die Nutzung der Wohnung belastet.

Darum gehts Alte Dinge geben Sicherheit und bewahren Erinnerungen

Sie können Teil der Identität werden, trotz wenig Nutzen

Bei Belastung wird Horten zum Problem; Sortieren hilft

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Alte Dinge werden verstaut statt entsorgt – das macht uns nicht automatisch unordentlich. Oft hängen daran Erinnerungen, Gefühle – und ein Stück Sicherheit. Ein Gegenstand kann emotional viel bedeuten, obwohl man ihn längst nicht mehr braucht.

Das alte T-Shirt im Schrank, das Kabel für ein Gerät, das es gar nicht mehr gibt, die leere Schachtel. Warum behältst du all das? Oft reicht ein Gedanke: «Vielleicht brauche ich es irgendwann noch.»

Warum fällt es uns so schwer, Dinge wegzuwerfen?

Wenn wir etwas wegwerfen, trennen wir uns nicht nur vom Gegenstand, sondern manchmal auch von dem Gefühl, das daran hängt. Deshalb öffnen wir Kisten mit Fotos, Kinderzeichnungen, Souvenirs oder alten Kleidern oft jahrelang nicht. Wir wissen, was darin steckt. Und genau deshalb fällt es uns schwer, sie loszulassen.

«Vielleicht brauche ich es noch» gibt ein Gefühl von Sicherheit

Auch der Wunsch nach Kontrolle spielt eine Rolle. Wenn du etwas behältst, hältst du dir alle Möglichkeiten offen. Vielleicht braucht man das Kabel irgendwann doch. Vielleicht passt die Schachtel plötzlich perfekt.

Beim Wegwerfen triffst du eine endgültige Entscheidung. Das ist unangenehm: Du musst akzeptieren, dass du es später vielleicht bereust.

Gegenstände werden Teil unserer Identität

In der Psychologie spricht man vom «erweiterten Selbst». Dinge, die uns gehören, können Teil unserer Identität werden. Sie erzählen etwas über unsere Familie, unseren Geschmack oder wichtige Stationen im Leben.

Die Konsumgesellschaft verstärkt das Phänomen: Besitz steht oft für Erfolg, Lebensstil und Persönlichkeit. Gleichzeitig hat das Sammeln einen alten Hintergrund: Früher konnten Vorräte überlebenswichtig sein. Heute bleibt dieser Mechanismus bestehen – selbst wenn wir ihn längst nicht mehr brauchen.

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Wann wird das Aufbewahren zum Problem?

Ein paar Kisten mit Erinnerungsstücken sind noch kein Problem. Gefährlich wird es, wenn der Kram Angst oder Scham auslöst und du keine Gäste mehr einladen möchtest. Wenn Räume unbewohnbar werden oder Streit in der Familie droht, hast du ein Problem.

Man muss nicht alles auf einmal wegwerfen

Wenn du ausmisten willst, musst du nicht gleich den ganzen Keller räumen. Fang lieber klein an: mit einer Schublade, einem Regal oder einer Kiste. Eine einfache Frage hilft: «Brauche ich das wirklich – oder habe ich nur Angst, es später zu bereuen?»

Tipp: Fotografiere Erinnerungen, bevor sie fliegen. Oder verschenk die Sachen – das fällt oft leichter als Wegwerfen. Ziel ist kein leeres Zuhause, sondern Platz für echte Erinnerungen – ganz ohne jahrelangen Ballast.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.