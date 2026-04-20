Wie lange brennt der Böögg?

Am 20. April entscheidet die Böögg-Verbrennung am Sechseläuten über unseren Sommer. Glaubst du, du weisst, wie lange es dauert? Mach jetzt beim Tippspiel mit und sichere dir deine Chance auf tolle Preise.

Jedes Jahr markiert die Verbrennung des Bööggs das Ende des kalten Winters. Wie lange es dauert, bis der Kopf explodiert, entscheidet darüber, wie gut der folgende Sommer wird. Brennt sein Kopf schnell ab, wird es eine prächtige Sommerzeit. Je länger er den Flammen standhält, desto harscher werden die kommenden Monate.

Hast du ein gutes Bauchgefühl? Dann mach bei unserem Tippspiel mit und schreib uns, wie lange der Böögg in Stunden, Minuten und Sekunden brennen wird. Die drei Teilnehmenden, die der tatsächlichen Brenndauer am nächsten kommen, gewinnen je zwei Kinogutscheine.

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Teilnahmeschluss ist der 20. April um 17:55 Uhr. Wenn mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieselben Zahlen getippt haben, entscheidet das Los nach dem Zufallsprinzip. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.