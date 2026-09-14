Komiker und Schauspieler Guy Landolt ist zu Gast bei «G&G Deeptalk». Was wolltest du schon immer von ihm wissen? Stell ihm deine Frage gleich hier!

Sarah Riberzani Redaktorin Community

Im «G&G Deeptalk» erzählen Prominente von prägenden Wendepunkten und persönlichen Schicksalsschlägen. In der nächsten Folge ist Guy Landolt zu Gast. Der Komiker und Schauspieler, bekannt aus dem Trio Eden und dem Musical «Ewigi Liebi», erlitt vor zehn Jahren zwei Schlaganfälle. Danach musste er wieder von vorne anfangen.

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Nun erzählt Guy Landolt in seinem Buch «Schlagfertig» von diesem Weg und davon, wie er zu sich selbst zurückgefunden hat. Das Buch erscheint Mitte September.

Stelle deine Frage hier!

Was interessiert dich an seiner Geschichte, seinem Schicksal nach den Schlaganfällen und seinem Weg zurück ins Leben? Die besten Community-Fragen werden wir Guy Landolt im «G&G Deeptalk» direkt stellen.

Schick uns deine Frage gleich unten via Formular bis zum 16. September 2026! Die Folge wird am 26. September ausgestrahlt.

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