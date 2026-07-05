Gemeinsam mit der Blick-Community haben wir die besten Bergbeizen der Deutschschweiz gesucht und gefunden. Die vier regionalen Gewinner ziehen jetzt ins grosse Finale ein. Wallis, Nidwalden, Graubünden oder Solothurn: Welche Bergbeiz holt sich den «Blick Check»-Sieg?

Reto Scherrer Moderator, Senior Anchor Blick TV

Die Suche nach der besten Bergbeiz der Deutschschweiz nähert sich dem Höhepunkt. Für den «Blick Check» hat Reto Scherrer nun die vier Spitzenreiter aus den Regionen besucht, getestet und bewertet. Im Fokus stehen dabei die Kriterien Aussicht, Ambiente, Kulinarik und das Gesamterlebnis.

Schau dir hier Retos Tests der vier Finalisten an:

Und jetzt bist du wieder dran. Welche Bergbeiz hat deiner Meinung nach den Sieg beim «Blick Check» verdient? Gib jetzt deine Stimme im Voting ab.

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So funktionierts

Bis am 12. Juli kannst du für deinen Favoriten abstimmen. Gemeinsam mit der Bewertung von Reto Scherrer entscheidest du, welches Restaurant den Titel «Beste Bergbeiz der Deutschschweiz» gewinnt. Unter allen Teilnehmenden verlosen wir eine Übernachtung in einer Juniorsuite mit Halbpension für zwei Personen im Relais & Châteaux Hotel Doldenhorn in Kandersteg BE im Wert von 700 Franken sowie ein Essen in der besten Bergbeiz der Deutschschweiz inklusive Anreise.

Relais & Châteaux Hotel Doldenhorn Im idyllischen Kandersteg, am Rand des UNESCO-Welterbes Jungfrau-Aletsch, begrüsst Familie Maeder seine Gäste im Relais & Châteaux Hotel Doldenhorn. Im Sommer beginnt die Natur direkt vor der Tür: Wanderwege, Bergseen und alpine Landschaften laden zum Entdecken ein, während Pool, Sauna, Bäder und Ruhebereiche für Erholung sorgen. Geschmackvoll eingerichtete Zimmer, herzliche Gastfreundschaft und eine feine Küche stärken Körper und Geist. Gleich gegenüber vom Hotel serviert das historische Restaurant Ruedihus typische Schweizer Spezialitäten. Im idyllischen Kandersteg, am Rand des UNESCO-Welterbes Jungfrau-Aletsch, begrüsst Familie Maeder seine Gäste im Relais & Châteaux Hotel Doldenhorn. Im Sommer beginnt die Natur direkt vor der Tür: Wanderwege, Bergseen und alpine Landschaften laden zum Entdecken ein, während Pool, Sauna, Bäder und Ruhebereiche für Erholung sorgen. Geschmackvoll eingerichtete Zimmer, herzliche Gastfreundschaft und eine feine Küche stärken Körper und Geist. Gleich gegenüber vom Hotel serviert das historische Restaurant Ruedihus typische Schweizer Spezialitäten.

Wie wird der Gewinner ermittelt?

Die Rangliste wird aus zwei Teilen berechnet: den Community-Stimmen und der Bewertung von Reto Scherrer. Beide werden auf eine gemeinsame Skala von 0 bis 100 Prozent umgerechnet und gleich gewichtet.

Erreicht ein Restaurant bei Retos Bewertung zum Beispiel 12 von 24 Punkten, entspricht das 50 Prozent. Holt es zusätzlich auch die Hälfte aller möglichen Community-Stimmen, ergibt das ebenfalls 50 Prozent. Beide Werte werden anschliessend zusammengezählt und durch zwei geteilt – so entsteht die Schlusswertung.

Der «Blick Check» läuft bis zum 23. Juli. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.

Das ist der «Blick Check»! Vom Cordon bleu über das Hoflädeli bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». Vom Cordon bleu über das Hoflädeli bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check». Mehr zum «Blick Check»

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