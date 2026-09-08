Wie stehst du zur Jagd?

Das Thema Jagd steht im Spannungsfeld zwischen Tradition, Natur- und Tierschutz und der Frage, wie stark der Mensch in die Natur eingreifen soll. Da sind kontroverse Diskussionen vorprogrammiert. Wie stehst du dazu? Wir wollen deinen Kommentar.

Eva Kunz Senior Community Editorin

Die Jagd hat viele Facetten. Da sind die Jäger und die uralte Tradition des Jagens. Da ist das Bedürfnis nach einem verantwortungsvollen Umgang mit Wildtieren und ihrem Lebensraum. Und da ist das erlegte Wild, das auf dem Teller landet – schmackhaft garniert mit Rosenkohl, Spätzli und Preiselbeersauce.

Gerade diese unterschiedlichen Aspekte machen die Jagd zu einem kontroversen Thema. Was für die einen selbstverständlich zur Natur und ihrer Bewirtschaftung gehört, wirft bei anderen Fragen auf.

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Du gehörst zur Gruppe der Wild-Geniesser? Dann verrate uns, wo das man diesen Herbst den besten Wildteller bekommt.

So funktionierts

Bis zum 14. September hast du Zeit, dein Lieblings-Restaurant mit dem besten Wildteller über das Formular für die Teilnahme zu nominieren.

Aus allen Nominierungen evaluieren wir die Top-5-Beizen pro Region: Bern-Mittelland, Zentralschweiz, Nordostschweiz und Nordwestschweiz. Anschliessend stimmst du für deinen regionalen Favoriten ab.

Doch damit nicht genug!

Die vier regionalen Gewinner treten im grossen Finale gegeneinander an. Unser Restaurant-Tester Reto Scherrer prüft die Community-Favoriten persönlich. Gemeinsam mit seiner Bewertung entscheidest du, wer den Titel «Bester Wildteller der Schweiz» gewinnt.

Bereit? Wir freuen uns auf deine Einsendungen!

Bitte melde dich für eine Teilnahme an. Anmelden

Unter allen Teilnehmenden wird ein Restaurantbesuch beim Gewinner verlost. Der «Blick Check» läuft bis zum 18. Oktober. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.