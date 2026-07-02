Wie rüsten wir uns für die Hitze-Zukunft?

Die Sommer werden heisser, Hitzewellen häufiger und Trockenperioden länger. Wie sollte sich die Schweiz auf diese neue Realität vorbereiten? Welche Massnahmen braucht es für die Zukunft? Schick uns deine Ideen.

Eva Kunz Senior Community Editorin

Schweissgebadete Tage und Nächte, ausverkaufte Ventilatoren und kaum Abkühlung in Sicht: Die Hitzewelle der vergangenen Tage hat viele Menschen an ihre Belastungsgrenze gebracht. Und der Sommer ist noch lange nicht vorbei.

Temperaturen von deutlich über 30 Grad und tropische Nächte zeigen, was künftig immer häufiger Realität werden dürfte. Umso dringender stellt sich die Frage: Wie sollte sich die Schweiz auf die Hitze-Zukunft vorbereiten?

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Wir möchten deine Meinung hören: Welche Massnahmen sollte die Schweiz ergreifen, um auf die Hitze-Zukunft vorbereitet zu sein? Teile deine Ideen und Vorschläge mit uns.