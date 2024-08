Drei Monate nach Nemos fulminantem Sieg am Eurovision Song Contest im schwedischen Malmö wurde heute bekannt gegeben, wo der grösste Musikanlass der Welt im kommenden Jahr ausgetragen wird: Basel. Einige in der Community freuts, andere sind weniger begeistert.

1/5 Wer wird den ESC 2025 ausrichten? Basel oder Genf?

Emilie Jörgensen Senior Community Editorin

Die Katze ist aus dem Sack! Heute Freitag wurde bekannt, in welcher Schweizer Stadt der Eurovision Song Contest nächstes Jahr stattfinden wird. Basel, heisst die glückliche Gewinnerin.

Der ESC 2025 wird in der Basler St. Jakobshalle ausgetragen. Das grosse Finale des Eurovision Song Contest 2025 findet am Samstag, 17. Mai 2025 statt. Die Halbfinals werden jeweils am Dienstag, 13. Mai, und Donnerstag, 15. Mai, ausgetragen.

Das meint die Community

Was meinen die Leserinnen und Leser zur Hostcity? Wie ein Voting auf Blick zeigt, liegt die «Stadt am Rhy» als klarer Favorit vorne, mit 68 Prozent. Genf konnte sich nur 32 Prozent holen. Das zeigt sich auch in der Kommentarspalte. Leser Wolfgang Burri freut sich schon jetzt aufs kommende Mega-Event. «Bravo Basel. Der geniale Austragungsort im 3-Länder-Eck. Und herzlichen Dank an Nemo, der mit seinem grandiosen Sieg den ESC in die Schweiz gebracht hat. Für Basel und die ganze Region ein Top-Ereignis!», schwärmt er.

Der Vorteil vom Dreiländereck kann auch Patrick Steiger nachvollziehen. «Dass der ESC in Basel ausgetragen wird, ist für mich richtig und nachvollziehbar. Das Eck mit der Schweiz, Deutschland und Frankreich ist bestimmt ideal für einen internationalen Wettbewerb», kommentiert er. Und auch bei Daniel Siegenthaler steigt bereits die Vorfreude. «Grossartig für Basel. Auch wirtschaftlich wichtig», meint er.

Doch es gibt natürlich auch Stimmen, die wohl am liebsten auf einen ESC in Basel verzichtet hätten. Leser Martin Grob fragt sich, was für Basel den Ausschlag gegeben hat. «Eine bessere Infrastruktur als Genf kann niemand bieten, das Palexpogelände ist ein paar Schritte vom Flughafen und Bahnhof entfernt, in Basel ist die Stadt und die St. Jakobhalle vom Flughafen und Bahnhof her nur mit mühsamen ÖV-Fahrten verbunden», argumentiert er. Und auch Sarah Studer hätte den Grossevent eher in der Westschweiz gesehen. «Genf hätte viel mehr internationalen Flair gehabt.»