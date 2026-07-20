Das denken die Blick-Leser über die Fussball WM 2026
«Optisch top, aber irgendwie auch seelenlos»
48 Teams, Embolo-Regel und Hydration Breaks – bei der Fussballweltmeisterschaft 2026 lief vieles anders. Die Blick-Community hat ihre persönlichen Eindrücke geteilt. Vom spektakulärsten Höhepunkt bis zur grössten Enttäuschung, so habt ihr die WM erlebt.
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