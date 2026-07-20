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Das denken die Blick-Leser über die Fussball WM 2026
«Optisch top, aber irgendwie auch seelenlos»

48 Teams, Embolo-Regel und Hydration Breaks – bei der Fussballweltmeisterschaft 2026 lief vieles anders. Die Blick-Community hat ihre persönlichen Eindrücke geteilt. Vom spektakulärsten Höhepunkt bis zur grössten Enttäuschung, so habt ihr die WM erlebt.
Publiziert: 16:33 Uhr
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Aktualisiert: vor 49 Minuten
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Alessandro KälinRedaktor Community
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