Darum will niemand Elektroautos «Ist nur für die Reichen mit Haus und Ladestation»

Elektroautos in der Schweiz verlieren an Fahrt: Die Verkäufe sinken um 11 Prozent. Mangelnde Lademöglichkeiten, höhere Tarife und Anschaffungskosten bremsen den Boom. Die Blick-Leser sehen den Fehler klar in der Politik.