Jungfernflug in China Elektroauto ist auch ein Mini-Helikopter

Die Southeast University in China hat am Freitag sein allererstes fliegendes Elektro-Auto präsentiert. Das Gefährt hat seinen Jungfernflug erfolgreich gemeistert. Es kann eine Flughöhe von 300 Metern erreichen und 20 Minuten in der Luft bleiben.