Honda-Sony-Auto Afeela 1: Wo sind die Innovationen?

Auf der CES stellt das Joint Venture Sony Honda Mobility (SHM) den gemeinsam entwickelten und seriennahen Elektro-Prototypen Afeela 1 vor.

Doch SHM erfindet das Rad nicht neu. Stattdessen hat man einfach bei anderen Herstellern genau hingeschaut. Zum Beispiel für die Optik beim US-Hersteller Lucid. Die Reichweite des Afeela 1 soll trotz 91-kWh-Akku lediglich 300 Meilen (ca. 480 km) betragen. Kein Wert, bei dem die Konkurrenz in Schockstarre verfällt. Das gilt auch für die enttäuschende maximale Ladeleistung von 150 kW an einer Gleichstrom-Ladesäule. Im Cockpit blickt man auf ein Panorama-Display, das von Tür zu Tür reicht. Auch das hat man schon bei anderen Autos gesehen. Das futuristisch anmutende Lenkrad lässt auf Steer-by-Wire schliessen (also ohne mechanische Verbindung). Da bleibt nur zu hoffen, dass SHM die Abstimmung besser hinkriegt als Tesla beim Cybertruck.

Wenig überraschend verwandelt das Infotainment das Sony-Auto in ein zweites Wohnzimmer. Mit an Bord sind unter anderem Amazon, Spotify, Tiktok, Tune-in und Audible. Sound und Grafik sind erwartungsgemäss brillant. Ab 2026 soll der Afeela 1 vorerst in Japan und in Amerika (ab 89'900 Dollar) starten.