Wie gut kennst du die Zeitumstellung? Teste dein Wissen!
Zweimal jährlich ereilt sie uns: die Zeitumstellung. Am Sonntag, 25. Oktober, werden die Uhren wieder umgestellt. Bist auch du jedes Mal unsicher, ob du die Uhr nun vor- oder zurückstellen musst? Teste hier dein Wissen zur Zeitumstellung!
Publiziert: vor 15 Minuten
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Aktualisiert: 23.10.2026 um 12:00 Uhr
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