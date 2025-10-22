Blick x Zeki: Live Quiz mit scharf

Zeki erobert unser Live Quiz! Heute dreht sich alles um das Thema «Internet und Memes» – ein echtes Zeki-Heimspiel also. Mit der «Blick Live Quiz»-App bist du um 12:30 Uhr dabei und kannst gross aufspielen!

Darum gehts Blick Live Quiz erhält neuen Moderator

Zeki unterhält User und Userinnen für zehn Wochen

Stefanie Arni Newsletter Manager

Seit nunmehr einem Jahr begeistert das Live Quiz wieder die User und Userinnen, die ihr Wissen unter Beweis stellen und Geld gewinnen können. Jetzt wirds scharf: Zeki Bulgurcu (35) geht eine exklusive Collab mit dem Quizformat ein.

Der 35-Jährige ist der erfolgreichste Influencer der Schweiz und begeistert unter dem Namen Zekisworld vor allem auf Tiktok und Instagram mit seinem Humor und Alltagsgeschichten eine grosse Community. Neben Humor erobert er auch die Gastro-Welt: Dieses Jahr wagte er mit zwei Kebab-Locations den Schritt in die Gastronomie. Ab 15. Oktober lädt Zeki jeweils mittwochs für zehn Shows um 12.30 Uhr zum Lunch ein.

Populäres Quiz trifft auf unterhaltsamen Influencer

Durch die Zusammenarbeit soll das Quiz nicht nur noch unterhaltsamer, sondern auch näher an der jungen Zielgruppe sein. Zeki wird als Gast-Host auftreten, eigene Fragen einbringen und mit seiner gewohnt lockeren Art für zusätzliche Lacher sorgen. Fans dürfen sich also auf eine Mischung aus Wissen, Unterhaltung und Zekis einzigartigem Charme freuen. Neben dem Geldpreis gibt es mit ein wenig Glück auch eine Reise nach Istanbul zu gewinnen.