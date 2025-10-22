Blick x Zeki: Live Quiz mit scharf

Darum gehts
- Blick Live Quiz erhält neuen Moderator
- Zeki unterhält User und Userinnen für zehn Wochen
- Jackpot und Sachpreise zu gewinnen
Seit nunmehr einem Jahr begeistert das Live Quiz wieder die User und Userinnen, die ihr Wissen unter Beweis stellen und Geld gewinnen können. Jetzt wirds scharf: Zeki Bulgurcu (35) geht eine exklusive Collab mit dem Quizformat ein.
Der 35-Jährige ist der erfolgreichste Influencer der Schweiz und begeistert unter dem Namen Zekisworld vor allem auf Tiktok und Instagram mit seinem Humor und Alltagsgeschichten eine grosse Community. Neben Humor erobert er auch die Gastro-Welt: Dieses Jahr wagte er mit zwei Kebab-Locations den Schritt in die Gastronomie. Ab 15. Oktober lädt Zeki jeweils mittwochs für zehn Shows um 12.30 Uhr zum Lunch ein.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
- Push aktivieren – keine Show verpassen
- Jetzt downloaden und loslegen!
- Live mitquizzen und gewinnen
Populäres Quiz trifft auf unterhaltsamen Influencer
Durch die Zusammenarbeit soll das Quiz nicht nur noch unterhaltsamer, sondern auch näher an der jungen Zielgruppe sein. Zeki wird als Gast-Host auftreten, eigene Fragen einbringen und mit seiner gewohnt lockeren Art für zusätzliche Lacher sorgen. Fans dürfen sich also auf eine Mischung aus Wissen, Unterhaltung und Zekis einzigartigem Charme freuen. Neben dem Geldpreis gibt es mit ein wenig Glück auch eine Reise nach Istanbul zu gewinnen.