Das erwartet dich im Blick Live Quiz mit Zeki
0:42
Specials und Gewinnspiele:Das erwartet dich im Blick Live Quiz mit Zeki

Blick Live Quiz
Heute prüft Zeki dein Meme-Wissen!

Zeki erobert unser Live Quiz! Heute dreht sich alles um das Thema «Internet und Memes» – ein echtes Zeki-Heimspiel also. Mit der «Blick Live Quiz»-App bist du um 12:30 Uhr dabei und kannst gross aufspielen!
Publiziert: 00:02 Uhr
Anhören
1/2
Das Blick Live Quiz wird neu und für eine kurze Zeit vom Influencer Zeki moderiert.
Foto: zVg

Darum gehts

  • Blick Live Quiz erhält neuen Moderator
  • Zeki unterhält User und Userinnen für zehn Wochen
  • Jackpot und Sachpreise zu gewinnen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Stefanie _Arni_Newsletter Manager_Blick_2.jpg
Stefanie ArniNewsletter Manager

Seit nunmehr einem Jahr begeistert das Live Quiz wieder die User und Userinnen, die ihr Wissen unter Beweis stellen und Geld gewinnen können. Jetzt wirds scharf: Zeki Bulgurcu (35) geht eine exklusive Collab mit dem Quizformat ein.

Der 35-Jährige ist der erfolgreichste Influencer der Schweiz und begeistert unter dem Namen Zekisworld vor allem auf Tiktok und Instagram mit seinem Humor und Alltagsgeschichten eine grosse Community. Neben Humor erobert er auch die Gastro-Welt: Dieses Jahr wagte er mit zwei Kebab-Locations den Schritt in die Gastronomie. Ab 15. Oktober lädt Zeki jeweils mittwochs für zehn Shows um 12.30 Uhr zum Lunch ein.

Blick x Zeki: Live Quiz mit scharf

Spiele live mit und gewinne Geld- und Sachpreise! Jeden Mittwoch das Live Quiz mit scharf um 12.30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store
  • Push aktivieren – keine Show verpassen
  • Jetzt downloaden und loslegen!
  • Live mitquizzen und gewinnen

Populäres Quiz trifft auf unterhaltsamen Influencer

Durch die Zusammenarbeit soll das Quiz nicht nur noch unterhaltsamer, sondern auch näher an der jungen Zielgruppe sein. Zeki wird als Gast-Host auftreten, eigene Fragen einbringen und mit seiner gewohnt lockeren Art für zusätzliche Lacher sorgen. Fans dürfen sich also auf eine Mischung aus Wissen, Unterhaltung und Zekis einzigartigem Charme freuen. Neben dem Geldpreis gibt es mit ein wenig Glück auch eine Reise nach Istanbul zu gewinnen.

