Verkehrsminister Albert Rösti kämpft für den Autobahn-Ausbau. Das wird in der Blick-Community stark diskutiert.

Kurz zusammengefasst Rösti kämpft für den Autobahn-Ausbau zur Entlastung

Gegner fürchten, dass mehr Autobahnen zu mehr Verkehr führen

Community ist sich uneinig über den Ausbau Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Verkehrsminister Albert Rösti weibelt für den Autobahn-Ausbau. Foto: keystone-sda.ch 1/4

Emilie Jörgensen Senior Community Editorin

Bundesrat Albert Rösti kämpft für den Autobahn-Ausbau. Er will damit Engpässe im Verkehrsnetz beseitigen können. Doch die Gegner fürchten durch einen Ausbau noch mehr Verkehr.

Auch das Bundesamt für Strassen muss festhalten, dass die Wirkung des geplanten A1-Ausbaus zwischen Nyon und Genf von vier auf sechs Spuren nach wenigen Jahren schon wieder verpufft wäre.

Das meint die Community

Soll das Autobahn-Netz ausgebaut werden oder nicht? Das wird auch in der Blick-Kommentarspalte stark diskutiert. Thomas Spring findet ganz klar ja, das Netz muss ausgebaut werden. «Klar verpufft der Autobahn-Ausbau nach wenigen Jahren, schliesslich sind wir ja dann eine 10-Millionen-Schweiz», meint er. Und doppelt nach: «Wenn wir jetzt nichts tun, fliesst der Verkehr in wenigen Jahren gar nicht mehr. Irgendwann sollte es jedem klar werden: Mehr Menschen bedeutet mehr Infrastruktur.»

Das findet auch Beat Rischgaaser. «Unsere Strassen sind komplett überlastet, weil die ja damals für eine 6-Millionen-Schweiz konzipiert wurden», schreibt er. Ähnlich sieht es Andreas Heer. «Wenn man eine Leitung hat, in der Wasser fliesst, dann muss man diese vergrössern, wenn immer mehr Wasser durchfliessen muss», erklärt er.

Allerdings zeigt sich in der Kommentarspalte auch, dass viele nicht für einen Ausbau sind. So auch Justin Sutter. «Ein Ausbau hat noch nie zu weniger Stau geführt. Siehe USA, 20 Lanes und dennoch Stau», meint er. Aschi Salzmann findet ebenfalls, dass nicht gebaut werden muss, sondern bringt eine andere Lösung ins Spiel: «Wir sollten nicht die Autobahnen vergrössern, der Verkehr muss reduziert werden», schreibt er.

Das wiederum sieht Stefan Gubser anders: «Der Verkehr muss nicht reduziert werden, aber man sollte nun wirklich in die Zukunft blicken und das ÖV-Angebot verbessern. In Grossstädten und Ballungszentren der Welt pendeln täglich Millionen in gut ausgebauten Netzen.»