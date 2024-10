Skurriler Blitzerfang auf der A45: Ein verkleideter Fahrer wurde in Deutschland mit überhöhter Geschwindigkeit erwischt. Die Polizei findet das gar nicht lustig und warnt eindringlich vor solch gefährlichen Aktionen.

Die Polizisten in Nordrhein-Westfalen konnten es vermutlich kaum glauben, als sie das Krümelmonster auf dem Blitzer-Foto sahen. Foto: Polizei Dortmund 1/4

Daniel Macher Redaktor News

Ein bizarrer Vorfall ereignete sich auf der A45 bei Dortmund: Am Steuer eines Autos wurde eine Person in einem Krümelmonster-Kostüm geblitzt. Die wahrscheinlich lustig gemeinte Aktion fand die Polizei in Nordrhein-Westfalen jedoch gar nicht zum Lachen und reagierte mit scharfer Kritik.

Wie ntv.de berichtet, wurde der Audi am 20. September von einem mobilen Blitzer erwischt – mit 11 Kilometern pro Stunde zu schnell. Als das Foto im Anschluss ausgelesen wurde, staunten die Beamten sicher. Lustig fanden sie die Aktion keineswegs.

Aus Spass wird schnell ernst

«Durch die vermeintlich witzige Aktion steigt das Unfallrisiko deutlich», warnt die Polizei. Die massive Einschränkung des Sichtfelds durch das Kostüm könne fatale Folgen haben. «Aus dem Spass mit einer Maske aus der Muppetshow wird dann schnell Ernst», so die Mahnung der Ermittler.

Die Konsequenzen für den Fahrer sind jedoch überschaubar: 40 Euro wird den Fahrer oder Fahrerin die Geschwindigkeitsübertretung kosten. Doch die Polizei betont eindringlich, dass solch leichtsinniges Verhalten schnell zu tödlichen Tragödien führen kann.

Bitte keine Nachahmer

Der 57-jährige Halter des Audis aus Hagen muss nun mit Post von der Bussgeldstelle rechnen. Ob der kostümierte Fahrer absichtlich zu schnell fuhr, um ein witziges Blitzerfoto zu ergattern, ist nicht klar.

Die Polizei appelliert aber an alle Verkehrsteilnehmer, solch gefährliche Aktionen zu unterlassen, und hofft, dass dieser Fall als abschreckendes Beispiel dient und Nachahmer abschrecken wird.