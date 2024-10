Abstimmung im November Autobahn-Ausbau führt laut Gegnern zu mehr Umweltschäden

Der geplante Autobahn-Ausbau in der Schweiz sei überdimensioniert und basiere auf einer überholten Verkehrspolitik. Lebensqualität und Natur würden auf der Strecke bleiben, teilte das Referendumskomitee am Mittwoch in Bern zur Lancierung des Abstimmungskampfes mit.