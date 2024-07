Am Mittwochmorgen brennt es in Waltenschwil AG. Der Brand führt zu einer starken Rauchentwicklung.

Brand in Waltenschwil AG

Marian Nadler Redaktor News

Brand am Mittwochmorgen in Waltenschwil AG: Die Warn-App Alertswiss meldet eine «starke Rauchentwicklung». Zudem riecht es in dem Ort unangenehm. Bewohnerinnen und Bewohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten und Lüftungen und Klimaanlagen ausschalten.

Noch ist das Ausmass des Brandes unklar. Die Kantonspolizei Aargau bestätigt auf Anfrage einen Einsatz.