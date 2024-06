Am späten Donnerstagabend kam es im aargauischen Dürrenäsch zu einem Vollbrand eines Einfamilienhauses. Drei Personen mussten ins Spital transportiert werden.

Einfamilienhaus in Vollbrand – 3 Personen im Spital

Feuer in Dürrenäsch AG

1/6 In Dürrenäsch stand am Donnerstagabend ein Einfamilienhaus im Vollbrand.

Feuer in Dürrenäsch AG: Wie BRK News berichtet, kam es am Donnerstagabend zu einem Feuer in einem Einfamilienhaus.

Pascal Wenzel, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, erklärt gegenüber der Nachrichtenagentur, dass das Einfamilienhaus in Vollbrand stand. Drei Anwohner konnten sich selbstständig aus dem Gebäude befreien. Vorsorglich seien die Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital verbracht worden.

Haus nicht mehr bewohnbar

Die Brandermittler sind nun dabei, die Ursache für das Feuer zu bestimmen.

Laut Wenzel ist das Einfamilienhaus nicht mehr bewohnbar.