Velofahrer krachen ineinander – Mann (76) landet im Spital

Am Montagnachmittag sind zwei Velofahrer in Oberwil-Lieli miteinander kollidiert. Einer von ihnen musste anschliessend schwer verletzt ins Spital geflogen werden.

Der Schwerverletzte musste ins Spital geflogen werden. (Symbolbild)

Marian Nadler Redaktor News

Der Unfall ereignete sich am Montag kurz nach 14.30 Uhr auf dem Radweg entlang der Bremgartenstrasse in Oberwil-Lieli AG: Dort war ein Mann (76) auf einem E-Bike in Richtung Ortsmitte unterwegs. Gleichzeitig nahte in Gegenrichtung ein Teenager (15) auf einem Mountainbike. Ausgangs der Unterführung, welche die Umfahrungsstrasse quert, stiessen die beiden Verkehrsteilnehmer dann zusammen. Das schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung.

Rettungsdienst und Polizei fanden den Senior nicht ansprechbar vor. Ein Rettungshelikopter flog ihn schwer verletzt ins Universitätsspital Zürich. Der Jugendliche erlitt eine Verletzung am Arm.

Die genauen Umstände der Kollision müssen noch geklärt werden. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten eröffnete eine Untersuchung.