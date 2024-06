Seit einer Woche vermisste Frau tot aus Iffigbach geborgen

Seit einer Woche war eine Frau vermisst, die in den Iffigbach an der Lenk gestürzt war. Nun wurde sie tot geborgen.

Der Iffigbach im Kanton Bern.

Marian Nadler Redaktor News

Am vergangenen Samstag, 22. Juni 2024, ist eine Frau auf einem Spaziergang an der Lenk im Simmental in den Iffigbach gestürzt. Seither wurde umfangreich nach der Vermissten gesucht.

Am Samstagmorgen konnte im Rahmen der Suche eine leblose Person durch die Einsatzkräfte im Iffigbach gesichtet werden. Die eingebundenen Suchdienste und ein Helikopter der Rega konnten die Person aus dem Wasser bergen, jedoch nur noch deren Tod feststellen.

Gemäss bisherigen Abklärungen dürfte es sich bei der verstorbenen Person um die seit Samstag, 22. Juni 2024, vermisste Frau handeln. Es bestehen konkrete Hinweise auf ihre Identität, die formelle Identifikation steht indes noch aus. Im Einsatz standen verschiedene Dienste der Kantonspolizei Bern, eine Rega-Crew und mehrere Angehörige der Alpinen Rettung Schweiz.